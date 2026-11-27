Больше 25 рейсов задержано или отменено в аэропорту Пулково В аэропорту Пулково задержано или отменено 26 рейсов

Москва27 ноя Вести.Больше 25 рейсов на вылет задерживаются или отменены в в аэропорту Петербурга утром 27 ноября, передает ТАСС.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково, по состоянию на 6.55 по московскому времени были задержаны вылеты самолетов в Москву, Сочи, Краснодар, Салехард, Калининград, Архангельск, Минеральные Воды и некоторые другие города. Один рейс – в Стамбул – был отменен.

Более 25 рейсов на вылет задерживаются или отменены в воздушной гавани Санкт-Петербурга утром в пятницу говорится в сообщении

При этом в канале Пулково в MAX уточняется, что по состоянию на 7 утра более чем на 2 часа было задержано 11 рейсов, отменен один.

В авиагавани заверили, что ожидающие своих рейсов пассажиры обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами, а информация о предоставлении им напитков и питания отображается в терминале на информационном табло.

Сегодня ранним утром в Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 8.16 Росавиация сообщила в MAX, что они сняты.