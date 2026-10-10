В Пулково ушли 23 самолета из-за ограничений в столичных аэропортах

Пулково принял в качестве запасного аэродрома 23 самолета В Пулково ушли 23 самолета из-за ограничений в столичных аэропортах

Москва10 окт Вести.Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного принял 23 самолета из-за действовавших в московском авиаузле ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В связи с вводимыми ранее ограничениями в аэропортах Москвы (и Московской области) аэропорт Пулково принял на запасной аэродром 23 воздушных судна. На 09.00 осталось – 4 сказано в сообщении

Сейчас в аэропорту на вылет более двух часов задерживаются 14 воздушных судов.

Пулково работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.