Москва10 октВести.Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного принял 23 самолета из-за действовавших в московском авиаузле ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
В связи с вводимыми ранее ограничениями в аэропортах Москвы (и Московской области) аэропорт Пулково принял на запасной аэродром 23 воздушных судна. На 09.00 осталось – 4сказано в сообщении
Сейчас в аэропорту на вылет более двух часов задерживаются 14 воздушных судов.
Пулково работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.