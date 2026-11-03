Москва3 нояВести.Петербургский аэропорт Пулково принял 12 самолетов, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Москвы Пулково на 7:00 по мск принял на запасной аэродром 12 рейсовговорится в сообщении
Отмечается, что по решению авиакомпаний пассажиры девяти перенаправленных рейсов высажены в терминале. Они будут доставлены в Москву альтернативными путями.
Кроме того, из-за действующих в московском авиаузле ограничений корректируется полетная программа в этом направлении, добавили в пресс-службе Пулково.