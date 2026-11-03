Аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 12 московских рейсов Пулково принял 12 рейсов, направлявшихся в Москву

Москва3 ноя Вести.Петербургский аэропорт Пулково принял 12 самолетов, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В связи с ограничениями воздушного пространства в аэропортах Москвы Пулково на 7:00 по мск принял на запасной аэродром 12 рейсов говорится в сообщении

Отмечается, что по решению авиакомпаний пассажиры девяти перенаправленных рейсов высажены в терминале. Они будут доставлены в Москву альтернативными путями.

Кроме того, из-за действующих в московском авиаузле ограничений корректируется полетная программа в этом направлении, добавили в пресс-службе Пулково.