Москва30 окт Вести.Всю ночь в аэропортах Москвы действовали ограничения на полеты — в качестве запасного Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова принял 30 рейсов, следовавших в столицу. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram.

В связи с продолжавшимися всю ночь ограничениями на полеты в аэропортах Москвы аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 30 рейсов, следовавших в столицу говорится в публикации

Чтобы обслужить все борта, в аэропорту сформировали оперативный штаб - в него вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб. Также привлекли дополнительный персонал.

Ожидая вылетов, пассажиры остаются в здании терминала, где с ними занимаются представители авиакомпаний. В зонах ожидания появились дополнительные сиденья и кулеры с питьевой водой, людям выдают напитки и питание. Для пассажиров с детьми предусмотрена комната матери и ребенка.

Несмотря на массовый прилет рейсов, ситуация в терминале остается под контролем. Ограничения на полеты в Москве снимаются, авиакомпании ждут обновленной информации о разрешении приема в аэропортах московского авиаузла. Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и данными онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 27 рейсов, направлявшихся в Москву.