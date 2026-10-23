Москва23 октВести.Петербургский аэропорт Пулково начал отправлять самолеты в Москву после отмены ограничений в воздушном пространстве столицы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
В связи с нормализацией ситуации в московском авиационном узле аэропорт Пулково начал отправку самолетов в Москвусказано в сообщении
По данным на 18.00 мск, Пулково в качестве запасного аэродрома принял 29 московских рейсов. На вылет более чем на два часа задерживаются 19 рейсов, отменены – 20.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.
Ранее в Росавиации сообщили об отмене ограничений во всех аэропортах столичного авиаузла.