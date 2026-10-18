Москва18 октВести.В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация в мессенджере MAX.
Ранее сообщалось, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетовговорится в публикации
Одновременно с Пулково ведомство сообщало о возобновлении полетов в аэропорту Пскова, но через несколько минут там снова ввели ограничения.