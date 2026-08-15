Москва15 авг Вести.В аэропорту Пулково сняты введенные ранее в этот день ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиаации.

В 07.20 мск стало известно, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. в районе авиагавани. Граждан предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

В 09.38 мск в канале пресс-службы в мессенджере МАХ появилось сообщение, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.