Аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 25 московских рейсов Пулково принял 25 рейсов, направлявшихся в Москву

Москва23 окт Вести.Петербургский аэропорт Пулково принял 25 самолетов, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Принято более 25 бортов говорится в сообщении

В аэропорту рекомендовали пассажирам, собирающимся в Москву, рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки.

Ранее стало известно, что нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 13 московских рейсов.