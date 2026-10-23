Москва23 октВести.Петербургский аэропорт Пулково принял 25 самолетов, летевших в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Принято более 25 бортовговорится в сообщении
В аэропорту рекомендовали пассажирам, собирающимся в Москву, рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки.
Ранее стало известно, что нижегородский аэропорт Чкалов принял в качестве запасного 13 московских рейсов.