Москва14 октВести.В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла более 20 самолетов, летевших в Москву, приземлились в петербургском Пулково, сообщается в MAX-канале аэропорта Северной столицы.
Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома, принято более 20 бортовговорится в сообщении воздушной гавани
Пассажирам, прибывшим на запасной аэродром в Пулково, рекомендуют рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.