В связи с закрытием аэропортов Москвы более 20 самолетов ушли в Пулково

Более 20 летевших в Москву самолетов приземлились в Пулково В связи с закрытием аэропортов Москвы более 20 самолетов ушли в Пулково

Москва14 окт Вести.В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла более 20 самолетов, летевших в Москву, приземлились в петербургском Пулково, сообщается в MAX-канале аэропорта Северной столицы.

Аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома, принято более 20 бортов говорится в сообщении воздушной гавани

Пассажирам, прибывшим на запасной аэродром в Пулково, рекомендуют рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.