Москва23 октВести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в петербургском аэропорту Пулково на фоне ограничений в аэропортах московского узла. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Пулково. В связи с ограничениями в работе Московского авиационного узла аэропорт Пулково задействован в качестве запасногосказано в сообщении
Мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в пресс-службе авиагавани сообщали, что в Пулково приземлились 25 бортов, следовавших в Москву.