Соблюдение прав пассажиров в Пулково взяли на контроль Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в Пулково

Москва23 окт Вести.Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в петербургском аэропорту Пулково на фоне ограничений в аэропортах московского узла. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Пулково. В связи с ограничениями в работе Московского авиационного узла аэропорт Пулково задействован в качестве запасного сказано в сообщении

Мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в пресс-службе авиагавани сообщали, что в Пулково приземлились 25 бортов, следовавших в Москву.