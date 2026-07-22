Москва22 июлВести.Из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе Пулково петербургский аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 05.31 по московскому времени.
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.