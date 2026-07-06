Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию Росавиация: в аэропорту Пулково введены временные ограничения

Москва6 июл Вести.Петербургский аэропорт Пулково в связи с ограничениями обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 04.57 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.