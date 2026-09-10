Москва10 сен Вести.Из-за нелетной погоды в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга несколько самолетов не смогли осуществить посадку и были направлены на запасные аэродромы в Омск и Уфу. В связи с этим, для соблюдения прав пассажиров, транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение пассажиров на получение полагающихся услуг говорится в сообщении

В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на электронной платформе.