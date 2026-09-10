Прокуратура взяла на контроль 4-часовую задержку рейса Хабаровск – Екатеринбург Более 100 пассажиров более 4 часов ожидают авиарейс Хабаровск – Екатеринбург

Москва10 сен Вести.Хабаровская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса из Хабаровска в Екатеринбург. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сегодня в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорту Хабаровск более чем на 4 часа задержан вылет рейса в Екатеринбург а/к "Уральские авиалинии", запланированного в 9.50 (местного времени). Отправления ожидают более 100 пассажиров уточняется в канале надзорного ведомства на платформе MAX

В прокуратуре отметили, авиакомпания предоставила пассажирам обязательные услуги, и добавили, что расчетное время вылета в 14.25.