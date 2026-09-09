Несколько десятков рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга задерживаются десятки рейсов Несколько десятков рейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга

Москва9 сен Вести.В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны несколько десятков рейсов на фоне вводившихся ограничений на прием и выпуск воздушных судов, организованы надзорные мероприятия. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

9 августа 2026 года по причине ранее введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга задержано выполнение авиарейсов в Анталью, Астану, Белоярский, Батуми, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Москву, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Салехард, Сухум, Саратов, Самару, Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Стамбул, Тбилиси, Уфу, Ханты-Мансийск сказано в сообщении

Соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров взяла на контроль Свердловская транспортная прокуратура.

В авиагавани организована работа мобильной приемной.

Временные ограничения в аэропорту Кольцово были введены в 06.38 мск, отменены – 13.44 мск.