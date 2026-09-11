Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в двух аэропортах на Урале

На Урале задерживаются рейсы из-за ограничений на полеты Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой рейсов в двух аэропортах на Урале

Москва11 сен Вести.Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропортах Перми и Екатеринбурга. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту Большое Савино в 04.50 мск, в екатеринбургском Кольцово – в 08.36 мск.

11 сентября 2026 года в связи с введением временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Большое Савино города Перми и Кольцово города Екатеринбурга задержано выполнение авиарейсов по ряду направлений. В целях соблюдения прав граждан Свердловская и Пермская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия сказано в сообщении

Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры.