Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Екатеринбурга по техпричине

Самолет, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся обратно в Екатеринбург Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Екатеринбурга по техпричине

Москва14 авг Вести.Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Екатеринбург – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, организована проверка, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в 12.04 (10.04 мск) воздушное судно совершило возврат на аэродром вылета.

Решение принято экипажем по причине некорректной работы систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме говорится в сообщении

Вылет запланирован на 14.50 (12.50 мск).

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также контролируется предоставление пассажирам дополнительных услуг в аэропорту ожидания.