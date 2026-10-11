Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров после задержек рейсов в Сочи

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров задержанных в Сочи рейсов Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров после задержек рейсов в Сочи

Москва11 окт Вести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов из-за действующих ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с корректировками расписания прилетов и вылетов воздушных судов из-за ограничений в работе международного аэропорта Сочи в Южном транспортном регионе имеются задержки авиарейсов... Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами сказано в сообщении

Для пассажиров организованы мобильные приемные прокуратуры, а также горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков на территорию аэропорта Сочи произошло возгорание в одном из административных зданий. Пожар оперативно потушен, никто не пострадал.