В Сочи обломки вражеских БПЛА обнаружили на территории аэропорта и отелей

В Сочи фрагменты БПЛА обнаружены на территории аэропорта и отелей В Сочи обломки вражеских БПЛА обнаружили на территории аэропорта и отелей

Москва11 окт Вести.В Сочи по нескольким адресам обнаружили обломки украинских БПЛА, в том числе на территории аэропорта, частного сектора и отелей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Произошло возгорание в одном из административных зданий, которое оперативно ликвидировали … Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей: в одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном – произошло возгорание, которое оперативно потушили говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В результате падения фрагментов дронов никто не пострадал. На местах работают оперативные и специальные службы.

Согласно сообщениям, опубликованном в канале мэра города Андрея Прошунина, в Сочи с 23.49 мск до 06.58 мск действовала угроза атаки БПЛА.