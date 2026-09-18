Москва18 сенВести.В оперативном штабе Краснодарского края привели данные об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов в нескольких муниципалитетах региона.
Как следует из сообщения, в результате произошедшего никто не пострадал.
Фрагменты беспилотников повредили по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе – школьный спортзал в г. Гулькевичи и хоз.постройку в с. Новоукраинскомговорится в публикации оперштаба в MAX
Сейчас на местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.