На Кубани обломки беспилотников повредили школьный спортзал и несколько домов

Обломки БПЛА повредили несколько зданий в Краснодарском крае На Кубани обломки беспилотников повредили школьный спортзал и несколько домов

Москва18 сен Вести.В оперативном штабе Краснодарского края привели данные об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов в нескольких муниципалитетах региона.

Как следует из сообщения, в результате произошедшего никто не пострадал.

Фрагменты беспилотников повредили по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе – школьный спортзал в г. Гулькевичи и хоз.постройку в с. Новоукраинском говорится в публикации оперштаба в MAX

Сейчас на местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.