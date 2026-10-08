Москва8 октВести.Обломки украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Краснодаре — зафиксированы повреждения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службыговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
С полуночи и почти до 08.00 мск в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности.