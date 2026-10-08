Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодаре, есть повреждения

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодаре Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодаре, есть повреждения

Москва8 окт Вести.Обломки украинского беспилотника упали на территории одного из предприятий в Краснодаре — зафиксированы повреждения. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

С полуночи и почти до 08.00 мск в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности.