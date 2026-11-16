Москва16 нояВести.Три человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате падения обломков украинского БПЛА в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Фрагменты беспилотника упали в ст. Северской на территории частного дома. В числе трех пострадавших – один ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощиговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не приводятся.
В поселке Ильском после вражеской атаки начался пожар на территории одного из предприятий. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.