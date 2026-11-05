Москва5 нояВести.Обломки сбитых украинских беспилотников обнаружили на территории Темрюкского района Краснодарского края, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
В Темрюкском районе обнаружили обломки беспилотников. Пострадавших нетговорится в сообщении
Так, в поселке Ильич в результате падения фрагментов на автостоянке загорелось административное здание. Пожарные оперативно потушили возгорание. В станице Старотитаровская обломки повредили кровлю частного дома.
Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных и экстренных служб.