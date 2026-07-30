Четыре человека пострадали при падении обломков БПЛА на предприятие на Кубани На Кубани обломки БПЛА рухнули на территории предприятия, пострадали 4 человека

Москва30 июл Вести.Обломки БПЛА противника рухнули на территории предприятия в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате ранения получили четыре человека, трое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

После падения фрагментов на предприятии начался пожар. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.