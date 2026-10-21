Москва21 октВести.Обломки БПЛА ВСУ рухнули на территории санитарно-курортного предприятия и дачного поселка в Краснодарском крае. Зафиксированы повреждения зданий. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В результате атаки вражеских беспилотников на территории одного из санаторно-курортных предприятий повреждено остекление трех зданий. Пострадавших нет. Также повреждено остекление двух нежилых частных домов на территории дачного поселка в с. Шепсиговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.