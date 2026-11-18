Оперштаб Кубани: после падения обломков БПЛА возник пожар на двух предприятиях

Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на двух предприятиях Кубани Оперштаб Кубани: после падения обломков БПЛА возник пожар на двух предприятиях

Москва18 ноя Вести.В результате падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае произошло возгорание на двух предприятих. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА также обнаружены во дворах частных домов.

Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях. Также фрагменты БПЛА обнаружили по 9 адресам – во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля говорится в сообщении

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, над регионами России и Азовским морем за ночь уничтожены 184 беспилотника.