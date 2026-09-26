Москва26 сенВести.Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при атаке на Северский район Краснодарского края повредили жилое здание, на территории двух предприятий произошли пожары. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службыуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА погибли несколько человек. В то же время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медпомощь.