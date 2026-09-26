Обломки БПЛА на Кубани повредили жилое здание, есть возгорания на предприятиях

На Кубани обломки БПЛА повредили жилое здание, есть возгорания на предприятиях Обломки БПЛА на Кубани повредили жилое здание, есть возгорания на предприятиях

Москва26 сен Вести.Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при атаке на Северский район Краснодарского края повредили жилое здание, на территории двух предприятий произошли пожары. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА погибли несколько человек. В то же время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медпомощь.