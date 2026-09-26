В Северском районе Кубани при атаке БПЛА погибли и пострадали люди

При атаке БПЛА в Северском районе Кубани погибли и пострадали люди В Северском районе Кубани при атаке БПЛА погибли и пострадали люди

Москва26 сен Вести.В Северском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погибли и пострадали местные жители. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Северский район подвергся атаке БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь проинформировал губернатор Кубани в своем канале на платформе MAX, добавив, что дано поручение главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших

Глава Краснодарского края также отметил, что обломки вражеского беспилотника повредили жилое здание.

Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе уточнил он

На местах ЧП работают все оперативные службы, добавил Кондратьев.