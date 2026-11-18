Москва18 нояВести.В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Об этом в MAX сообщает оперштаб региона.
Гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате падения обломков дронов произошли возгорания на двух предприятиях.
Также фрагменты БПЛА обнаружили по 9 адресам – во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровляговорится в мессенджере
Оперативные и специальные службы работают на местах.