На Кубани при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя

Четыре жителя Краснодарского края ранены при атаке БПЛА На Кубани при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя

Москва18 ноя Вести.В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Об этом в MAX сообщает оперштаб региона.

Гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате падения обломков дронов произошли возгорания на двух предприятиях.

Также фрагменты БПЛА обнаружили по 9 адресам – во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля говорится в мессенджере

Оперативные и специальные службы работают на местах.