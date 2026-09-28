Москва28 сенВести.В Краснодарском крае несколько муниципалитетов подверглись массовой атаке беспилотников, в результате загорелись три предприятия гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Отмечается, что возгорания произошли из-за падения фрагментов дронов в Динском, Красноармейском и Павловском районах.
В результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры в Динском, Павловском и Красноармейском районахговорится в публикации
В результате ЧП никто не пострадал. На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.