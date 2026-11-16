Москва16 нояВести.До шести человек выросло число пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края. Информацию в MAX разместил глава района Алексей Чеверев.
Сегодня ночью в Северском районе на протяжении более 5 часов отражалась атака украинских беспилотников... По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе - ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощиговорится в сообщении
В станице Северской повреждены жилые дома. В поселке Ильском возгорание произошло на территории одного из предприятий. Оперативные и специальные службы работают на местах.
Ранее оперштаб региона сообщил об атаке ВСУ на Северский район края.