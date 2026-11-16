На Кубани число пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до 6 человек

БПЛА ВСУ более пяти часов атаковали Северский район Краснодарского края На Кубани число пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до 6 человек

Москва16 ноя Вести.До шести человек выросло число пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края. Информацию в MAX разместил глава района Алексей Чеверев.

Сегодня ночью в Северском районе на протяжении более 5 часов отражалась атака украинских беспилотников... По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе - ребенок. Их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи говорится в сообщении

В станице Северской повреждены жилые дома. В поселке Ильском возгорание произошло на территории одного из предприятий. Оперативные и специальные службы работают на местах.

Ранее оперштаб региона сообщил об атаке ВСУ на Северский район края.