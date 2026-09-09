Шесть жилых домов разрушены почти до основания после атаки ВСУ на Новороссийск

В результате атаки ВСУ на Новороссийск шесть домов разрушены почти до основания Шесть жилых домов разрушены почти до основания после атаки ВСУ на Новороссийск

Москва9 сен Вести.Шесть жилых домов разрушены почти до основания в результате массированной атаки украинских БПЛА на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района – они повреждены практически до основания. Семьям, лишившимся крыши над головой, однозначно окажем помощь с расселением написал мэр в мессенджере МАХ

Противник атаковал Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали. В городе объявлен траур.