Москва9 сенВести.Шесть жилых домов разрушены почти до основания в результате массированной атаки украинских БПЛА на Новороссийск, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района – они повреждены практически до основания. Семьям, лишившимся крыши над головой, однозначно окажем помощь с расселениемнаписал мэр в мессенджере МАХ
Противник атаковал Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали. В городе объявлен траур.