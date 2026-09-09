В Новороссийске объявлен траур по погибшим при массированной атаке БПЛА

После гибели четырех человек при атаке БПЛА в Новороссийске объявлен траур В Новороссийске объявлен траур по погибшим при массированной атаке БПЛА

Москва9 сен Вести.Траур объявлен в Новороссийске после массированной атаки украинских БПЛА, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Страшная трагедия отозвалась болью в сердце каждого жителя. В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования написал Кравченко в мессенджере МАХ

Противник атаковал Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

В городе введен режим ЧС, развернут оперативный штаб.