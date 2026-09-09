Массированная атака ВСУ на Новороссийск продолжалась более 12 часов Депутат Алтухов: ВСУ атаковали Новороссийск более 12 часов

Москва9 сен Вести.Массированная атака украинских беспилотников на Новороссийск продолжалась более 12 часов, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Налет на город шел волнами более 12 часов. Очередная террористическая атака киевского режима направлена на мирный город, на гражданскую и транспортную инфраструктуру. Пострадали природные памятники - пожары от беспилотников тушили в Утрише и горе Колдун приводит агентство слова депутата

Украинские боевики атаковали Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. В больницах остаются 17 пострадавших.

Повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений, храм святителя Спиридона Тримифунтского, здание школы и детского сада. Еще шесть жилых домов почти полностью разрушены.

В городе действует режим ЧС. Объявлен траур по погибшим.