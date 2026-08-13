186 домов повреждены в Новороссийске в результате атаки БПЛА В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получили 186 домов

Москва13 авг Вести.В Новороссийске количество поврежденных в результате атаки БПЛА домов достигло 185, из них 36 – многоквартирные. Уточненные данные губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев привел на совещании по оперативной обстановке в городе.

Всего от жителей получили 404 обращения. В каждом районе работают члены комиссии по определению ущерба. Они фиксируют повреждения – больше всего в Восточном и Приморском районах заявил он

Не менее 10 квартир нуждаются в капитальном ремонте. 8 частных домов полностью разрушены, их владельцы получат выплаты на приобретение имущества.

По информации пресс-службы краевой администрации, после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 12 августа в больнице Новороссийска остаются 12 человек.

Кондратьев поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий атаки на город и пообещал, что ни один пострадавший или потерявший имущество человек не останется без внимания.