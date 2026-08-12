Москва12 авгВести.В течение 12 августа проводились подомовые обходы пострадавших в результате ночной атаки жилых объектов. Данные в MAX привел глава города Андрей Кравченко.
Рабочие группы районных администраций осмотрели 94 жилых объекта, в том числе 65 частных домов и 29 многоквартирных домов. Больше всего пострадавших домов - в Восточном районе, там обходы продолжаются до сих пор.
Обследовали 34 частных дома, из них шесть практически разрушены. Также обошли 6 многоквартирных домов, 280 квартируточнил мэр
От жителей Центрального района поступило 24 заявки. Основные жалобы на выбитые окна. В Приморском районе повреждения получили 2 многоквартирных дома, 28 квартир, одна полностью разрушена. Частично повреждены 22 частных дома. В Южном районе в 8 многоквартирных домах пострадало 9 квартир.
Городские службы и управляющие компании продолжают уборку возле объектов: расчищают сгоревшие элементы домовладений, убирают мусор, осколки и поваленные деревьясообщил глава города
Пострадавшим помогают волонтеры.
Вражеская атака на Новороссийск с использованием беспилотников и безэкипажных катеров была предпринята в ночь на 12 августа. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.