В Новороссийске после атак ВСУ осмотрены 94 жилых объекта

Кравченко рассказал о результатах подомовых обходов жилых домов после атак ВСУ В Новороссийске после атак ВСУ осмотрены 94 жилых объекта

Москва12 авг Вести.В течение 12 августа проводились подомовые обходы пострадавших в результате ночной атаки жилых объектов. Данные в MAX привел глава города Андрей Кравченко.

Рабочие группы районных администраций осмотрели 94 жилых объекта, в том числе 65 частных домов и 29 многоквартирных домов. Больше всего пострадавших домов - в Восточном районе, там обходы продолжаются до сих пор.

Обследовали 34 частных дома, из них шесть практически разрушены. Также обошли 6 многоквартирных домов, 280 квартир уточнил мэр

От жителей Центрального района поступило 24 заявки. Основные жалобы на выбитые окна. В Приморском районе повреждения получили 2 многоквартирных дома, 28 квартир, одна полностью разрушена. Частично повреждены 22 частных дома. В Южном районе в 8 многоквартирных домах пострадало 9 квартир.

Городские службы и управляющие компании продолжают уборку возле объектов: расчищают сгоревшие элементы домовладений, убирают мусор, осколки и поваленные деревья сообщил глава города

Пострадавшим помогают волонтеры.

Вражеская атака на Новороссийск с использованием беспилотников и безэкипажных катеров была предпринята в ночь на 12 августа. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации.