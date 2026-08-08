В Севастополе при атаке ВСУ повреждено 12 многоквартирных и 10 частных домов

При атаке ВСУ на Севастополь повреждено 12 многоквартирных и 10 частных домов В Севастополе при атаке ВСУ повреждено 12 многоквартирных и 10 частных домов

Москва8 авг Вести.О последствиях двух утренних атак ВСУ на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По состоянию на данный момент, проинформировал он, спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о точечных мелких повреждениях в 12 многоквартирных домах в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне. Губернатор уточнил, что жители сообщили о разбитых окнах.

Также зафиксированы точечные повреждения в десяти частных домах в разных районах города (пулями повреждены крыши и стены) говорится в публикации Развожаева

Кроме того, автовладельцы сообщили о повреждениях 10 автомобилей – и также пулями от стрелкового оружия, написал губернатор Севастополя.