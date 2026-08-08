Москва8 авгВести.О последствиях двух утренних атак ВСУ на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
По состоянию на данный момент, проинформировал он, спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о точечных мелких повреждениях в 12 многоквартирных домах в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне. Губернатор уточнил, что жители сообщили о разбитых окнах.
Также зафиксированы точечные повреждения в десяти частных домах в разных районах города (пулями повреждены крыши и стены)говорится в публикации Развожаева
Кроме того, автовладельцы сообщили о повреждениях 10 автомобилей – и также пулями от стрелкового оружия, написал губернатор Севастополя.