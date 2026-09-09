Глава Новороссийска рассказал о повреждениях в храме после атаки ВСУ

Кровля, купол и окна: Кравченко рассказал о повреждениях в храме в Новороссийске Глава Новороссийска рассказал о повреждениях в храме после атаки ВСУ

Москва9 сен Вести.В результате массированной атаки ВСУ на Новороссийск повреждения получил храм святителя Спиридона Тримифунтского, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Серьезно пострадали кровля и купола центральной части храма, частично — остекление… На прилегающей территории разрушено строение хозяйственного назначения. Прямым попаданием пробило газовую трубу — аварийная служба оперативно устранила порыв написал мэр в мессенджере МАХ

Он отметил, что, несмотря на разрушения, внутренне убранство практически не пострадало, иконы уцелели, точечные повреждения есть на стенах и алтарной части.

На месте работают специалисты, последствия устраняются. В ближайшее время будет демонтирован поврежденный купол, чтобы избежать обрушения крыши, также вставят окна. Подрядчик приступит к восстановительным работам 10 сентября.

Противник атаковал Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

В городе введен режим ЧС, развернут оперативный штаб. По погибшим объявлен траур.