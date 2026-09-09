Москва9 сенВести.В результате массированной атаки ВСУ на Новороссийск повреждения получил храм святителя Спиридона Тримифунтского, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Серьезно пострадали кровля и купола центральной части храма, частично — остекление… На прилегающей территории разрушено строение хозяйственного назначения. Прямым попаданием пробило газовую трубу — аварийная служба оперативно устранила порывнаписал мэр в мессенджере МАХ
Он отметил, что, несмотря на разрушения, внутренне убранство практически не пострадало, иконы уцелели, точечные повреждения есть на стенах и алтарной части.
На месте работают специалисты, последствия устраняются. В ближайшее время будет демонтирован поврежденный купол, чтобы избежать обрушения крыши, также вставят окна. Подрядчик приступит к восстановительным работам 10 сентября.
Противник атаковал Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.
В городе введен режим ЧС, развернут оперативный штаб. По погибшим объявлен траур.