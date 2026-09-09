Москва9 сенВести.Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, погибли, еще 29 получили ранения после массированной атаки ВСУ по Краснодарскому краю. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ночью 9 сентября российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Основной удар пришелся по Новороссийску.
К сожалению, 4 человека погибли, в том числе один ребенок … Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости готовы доставить их в наши краевые медцентрынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Родным и близким погибших Кондратьев выразил соболезнования, добавив, что каждой пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
Отмечается, что под удар попали исключительно гражданские объекты: 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. На местах прилетов работают все оперативные и спасательные службы.
В Анапе обломками беспилотника повреждены 3 частных дома и детский сад. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.