Четыре человека погибли, еще 29 ранены после ударов ВСУ по Краснодарскому краю

Четыре человека погибли, 29 пострадали после ударов ВСУ по Краснодарскому краю Четыре человека погибли, еще 29 ранены после ударов ВСУ по Краснодарскому краю

Москва9 сен Вести.Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, погибли, еще 29 получили ранения после массированной атаки ВСУ по Краснодарскому краю. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ночью 9 сентября российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Основной удар пришелся по Новороссийску.

К сожалению, 4 человека погибли, в том числе один ребенок … Пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости готовы доставить их в наши краевые медцентры написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Родным и близким погибших Кондратьев выразил соболезнования, добавив, что каждой пострадавшей семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Отмечается, что под удар попали исключительно гражданские объекты: 3 частных и 5 многоквартирных домов, здание православного храма и детского сада. На местах прилетов работают все оперативные и спасательные службы.

В Анапе обломками беспилотника повреждены 3 частных дома и детский сад. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.