Количество погибших в результате атаки ВСУ на Краснодар детей выросло до 4

До 4 выросло число детей, погибших в результате атаки ВСУ на Краснодар Количество погибших в результате атаки ВСУ на Краснодар детей выросло до 4

Москва26 авг Вести.Количество детей, погибших в результате атаки украинских БПЛА на Краснодар, выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей – 14-летней девочке. Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утраты написала омбудсмен в мессенджере МАХ

Противник атаковал Кубань в ночь на 24 августа, понедельник. Обломки БПЛА рухнули на здание частного детского центра в Краснодаре, также повреждения получил многоквартирный жилой дом.

Позже стало известно о гибели троих подростков 13, 15 и 16 лет, еще шестерых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.