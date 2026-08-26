Москва26 авгВести.Количество детей, погибших в результате атаки украинских БПЛА на Краснодар, выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
К большому сожалению, стало известно о четвертой погибшей – 14-летней девочке. Глубокие соболезнования родным и близким. Невозможно подобрать слова, которые могли бы облегчить боль утратынаписала омбудсмен в мессенджере МАХ
Противник атаковал Кубань в ночь на 24 августа, понедельник. Обломки БПЛА рухнули на здание частного детского центра в Краснодаре, также повреждения получил многоквартирный жилой дом.
Позже стало известно о гибели троих подростков 13, 15 и 16 лет, еще шестерых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.