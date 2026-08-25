Девять человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Краснодар

В больницах остаются девять пострадавших при атаке БПЛА на Краснодар Девять человек остаются в больницах после атаки БПЛА на Краснодар

Москва25 авг Вести.Девять человек, включая пятерых детей, проходят лечение в больницах Краснодара после атаки ВСУ ночью 24 августа. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперштабе.

После атаки на Краснодар 24 августа лечение продолжают – 4 взрослых и 5 детей сказано в сообщении

Украинские беспилотники атаковали Краснодар ночью 24 августа. В результате повреждения получил частный детский центр, погибли трое детей, еще шестеро были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.