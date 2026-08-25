Москва25 авгВести.Девять человек, включая пятерых детей, проходят лечение в больницах Краснодара после атаки ВСУ ночью 24 августа. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперштабе.
После атаки на Краснодар 24 августа лечение продолжают – 4 взрослых и 5 детейсказано в сообщении
Украинские беспилотники атаковали Краснодар ночью 24 августа. В результате повреждения получил частный детский центр, погибли трое детей, еще шестеро были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.