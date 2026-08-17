При атаке на Новороссийск 12 августа повреждены 705 квартир и 106 частных домов

Глава Новороссийска назвал число поврежденных квартир и домов при атаке БПЛА При атаке на Новороссийск 12 августа повреждены 705 квартир и 106 частных домов

Москва17 авг Вести.В результате атаки беспилотников на Новороссийск ночью 12 августа повреждены 705 квартир и 106 частных домов, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Всего известно о повреждениях в 705 квартирах и 106 частных домах. Основной ущерб – поврежденное остекление написал он в мессенджере MAX

Градоначальник рассказал, что рабочие группы районных администраций уже завершили подомовые обходы, продолжается формирование списков пострадавших. На данный момент на получение компенсаций претендует 521 человек.

Тем временем городские службы, управляющие компании и волонтеры продолжают убирать строительный мусор, осколки и поваленные деревья после нападения.

В результате ночной атаки на Новороссийск погиб 8-летний ребенок, были госпитализированы 12 человек, еще семеро обратились за амбулаторной помощью. На данный момент два человека находятся в краевой больнице в тяжелом состоянии, еще один остается под наблюдением медиков в городской больнице, сообщил Кравченко.