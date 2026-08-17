Москва17 авгВести.В краевой больнице Новороссийска остаются двое раненых в тяжелом состоянии – они пострадали при ночной атаке беспилотников в ночь на 12 августа. Еще один пострадавший остается под присмотром врачей в городской больнице. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.
Двое человек остаются в тяжелом состоянии в краевой больнице, один пациент находится под наблюдением медиков в городской больниценаписал Андрей Кравченко
К настоящему времени рабочие группы администраций районов уже завершили подомовые обходы – повреждения зафиксированы в 705 квартирах и 106 частных домах, в основном пострадало остекление.
Службы города, управляющие компании и волонтеры расчищают территории от строительного мусора и поваленных деревьев. В администрациях принимают заявления на компенсации – в списках уже 521 человек. Власти обещают ускорить выплаты.