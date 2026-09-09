Во время атаки БПЛА в Новороссийске повреждены три предприятия

После атаки дронов в Новороссийске повреждены жилые дома и три предприятия Во время атаки БПЛА в Новороссийске повреждены три предприятия

Москва9 сен Вести.В Новороссийске после ночной массированной атаки БПЛА повреждены три предприятия, и ряд жилых домов. в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Андрей Кравченко.

В настоящее время известно о повреждении восьми многоквартирных и частных домовладений, трех предприятий и православного храма говорится в сообщении

Кроме того, есть повреждения в нескольких детских садах, двух поликлиниках и в школе №15, в которой шли восстановительные работы после предыдущей атаки.

Идет восстановление поврежденного водопровода на Магистральной улице и троллейбусной контактной сети.

В городской больнице остаются 17 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии.