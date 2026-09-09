Москва9 сенВести.В Новороссийске при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки вражеского дронов упали на территории предприятий и около жилого дома. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нетпроинформировал мэр в своем канале на платформе MAX
Кравченко подчеркнул, что оперативные службы назначены для ликвидации последствий падения обломков вражеских БПЛА. Сведения о других возможных повреждениях уточняются, добавил глава Новороссийска, обратившись с убедительной просьбой к жителям укрыться в безопасном месте и соблюдать все меры предосторожности.
Ранее в ночь на 9 сентября Кравченко предупредил об отражении атаки БПЛА и проинформировал о перекрытии движения транспорта из Новороссийска в Геленджик и по направлению из Кабардинки.