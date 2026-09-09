В Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию предприятий и около жилого дома

Обломки БПЛА упали на территорию предприятий и около жилого дома в Новороссийске В Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию предприятий и около жилого дома

Москва9 сен Вести.В Новороссийске при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки вражеского дронов упали на территории предприятий и около жилого дома. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительной информации, пострадавших нет проинформировал мэр в своем канале на платформе MAX

Кравченко подчеркнул, что оперативные службы назначены для ликвидации последствий падения обломков вражеских БПЛА. Сведения о других возможных повреждениях уточняются, добавил глава Новороссийска, обратившись с убедительной просьбой к жителям укрыться в безопасном месте и соблюдать все меры предосторожности.

Ранее в ночь на 9 сентября Кравченко предупредил об отражении атаки БПЛА и проинформировал о перекрытии движения транспорта из Новороссийска в Геленджик и по направлению из Кабардинки.