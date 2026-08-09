Кравченко: в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске никто не пострадал

В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Кравченко: в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске никто не пострадал

Москва9 авг Вести.В Новороссийске были сбиты 2 украинских дрона, их обломки упали по расположению двух предприятий, а также частного дома в поселке Верхнебаканском. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

В результате падения фрагментов беспилотника произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали отметил Кравченко в своем канале на платформе МАХ

По его словам, инцидент с БПЛА закончился без пострадавших.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске средства противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ.