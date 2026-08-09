Москва9 авгВести.В Новороссийске были сбиты 2 украинских дрона, их обломки упали по расположению двух предприятий, а также частного дома в поселке Верхнебаканском. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
В результате падения фрагментов беспилотника произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировалиотметил Кравченко в своем канале на платформе МАХ
По его словам, инцидент с БПЛА закончился без пострадавших.
В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске средства противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ.