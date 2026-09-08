На фоне атаки БПЛА закрыли движение транспорта из Новороссийска в Геленджик

Движение транспорта из Новороссийска в Геленджик перекрыто из-за атаки БПЛА На фоне атаки БПЛА закрыли движение транспорта из Новороссийска в Геленджик

Москва8 сен Вести.На фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новороссийске в целях безопасности приостановлено движение автомобильного транспорта в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Ранее Кравченко сообщил, в Новороссийске ведется отражение атаки вражеских БПЛА.

В настоящее время тревога из-за угрозы воздушного удара объявлена также в Геленджике, следует из сообщения мэра города-курорта Алексея Богодистова в MAX.