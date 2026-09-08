Силы ПВО отражают атаки украинских БПЛА в Крыму и Новороссийске

Крым и Новороссийск подверглись атаке украинских БПЛА Силы ПВО отражают атаки украинских БПЛА в Крыму и Новороссийске

Москва8 сен Вести.В Новороссийске и Крыму объявлена тревога из-за воздушной атаки со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили местные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

На юго-западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности! предупредил, в частности, крымский главк МЧС

В настоящее время в Новороссийске также сработала сирена с сигналом об атаке украинских БПЛА.

В Новороссийске идет отражение атаки БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Жителям отойти от окон, принять меры безопасности проинформировал глава города Андрей Кравченко

Ранее сообщалось, что вечером 8 сентября Севастополь подвергся атаке вражеских БПЛА. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, над городом сбиты более семи беспилотников ВСУ.