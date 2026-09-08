Семь украинских БПЛА нейтрализованы в небе над Севастополем Развожаев: над Севастополем сбиты семь БПЛА

Москва8 сен Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны (ПВО), авиация и мобильные огневые группы при отражении массированной воздушной атаки нейтрализовали семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ. Сбито уже больше 7 БПЛА. Главное: по предварительной информации никто из людей не пострадал проинформировал он в своем канале на платформе MAX

Губернатор также уточнил, что в настоящее время "активная работа идет практически во всех районах города". Согласно данным Спасательной службы города, которую привел Развожаев, в Гагаринском и Балаклавском районах в четырех частных домах местные жители сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на нескольких участках упали фрагменты БПЛА.

В то же время в несколько районах Севастополя и в Ласпи из-за осколков сбитых БПЛА произошли небольшие возгорания травы и леса.