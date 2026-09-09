Более 470 квартир повреждены при массированной атаке ВСУ на Новороссийск

Власти Новороссийска рассказали о разрушениях после массированной атаки ВСУ Более 470 квартир повреждены при массированной атаке ВСУ на Новороссийск

Москва9 сен Вести.В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По предварительной информации, повреждения получили 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домовладений… В большинстве МКД повреждено остекление и общедомовое имущество написал мэр в мессенджере МАХ

Еще шесть частных домов почти полностью разрушены, власти намерены оказать их жителям с расселением.

Также серьезные повреждения получил храм святителя Спиридона Тримифунтского.

Украинские боевики атаковали Краснодарский край в ночь на 9 сентября, среду. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четыре человека, почти 30 пострадали. В городе действует режим ЧС. Объявлен траур по погибшим.